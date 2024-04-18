Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 29 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 29 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar sonucu Ayvalık'ta operasyon düzenledi.

        Bir otomobile el konulan operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Bu kişilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışlarına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kar etti
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kar etti
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'deki "asayiş ve trafik huzur uygulaması"nda aranan 7 şüpheli yaka...
        Balıkesir'deki "asayiş ve trafik huzur uygulaması"nda aranan 7 şüpheli yaka...
        Balıkesir Turizm Kongresi başladı
        Balıkesir Turizm Kongresi başladı
        Balıkesir'de izinsiz cins hayvan yetiştiren şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de izinsiz cins hayvan yetiştiren şüpheli yakalandı
        Edremit'te vatandaşlara 4 bin 500 sebze fidesi dağıtıldı
        Edremit'te vatandaşlara 4 bin 500 sebze fidesi dağıtıldı
        Edremit Körfezi'ndeki bayram tatili yoğunluğu turizmciyi ve esnafı memnun e...
        Edremit Körfezi'ndeki bayram tatili yoğunluğu turizmciyi ve esnafı memnun e...
        Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı