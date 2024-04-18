Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 29 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 29 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar sonucu Ayvalık'ta operasyon düzenledi.
Bir otomobile el konulan operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bu kişilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışlarına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.