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        Edremit'te vatandaşlara 4 bin 500 sebze fidesi dağıtıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından geleneksel yöntemle ata tohumundan yetiştirilen 4 bin 500 sebze fidesi ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:44
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        Edremit'te vatandaşlara 4 bin 500 sebze fidesi dağıtıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından geleneksel yöntemle ata tohumundan yetiştirilen 4 bin 500 sebze fidesi ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce ilçeye bağlı kırsal mahallelerden araştırılarak toplanan ata tohumları kullanılarak yetiştirilen domates, patlıcan ve biber fidelerinin dağıtımı, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve meclis üyeleri tarafından yapıldı.

        Ertaş, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ata tohumlarını geçmişten geleceğe taşımak amacıyla bulup, koruyup çoğaltarak sahip çıktıklarını söyledi.

        İlçe halkının bu tohumlara sahip çıkmasını istediklerini belirten Ertaş, "Bu, geçmişimize sahip çıkıp geleceğe taşınmasını sağlama projesi. Ciddi bir ilgi görüyor." dedi.

        Fidelerden alan vatandaşlar ise projeden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

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