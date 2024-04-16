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        Alkışlar Ayvalıkgücü'ne

        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mütevazı kadrosuyla mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor üst üste ikinci kez Play-Off biletini almayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:20
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        Alkışlar Ayvalıkgücü'ne
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        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mütevazı kadrosuyla mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor üst üste ikinci kez Play-Off biletini almayı başardı. Bölgesel Amatör Lig'den Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de 6 yıl sonra profesyonel lige dönen Ayvalık, tecrübeli teknik adamla 2 sezondur 3'üncü Lig'de de zirve yarışından kopmadı. Geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 54 puanla beşinci sırayı elde ederek Play-Off oynayan kırmızı-beyazlı ekip bu sezon da yola yine iddiasız kadroyla başlamasına rağmen 3'üncü 1'inci Grup'ta bitime 2 maç kala Play-Off'u garantiledi. Mehmet Yıkılmazdağ'ın öğrencileri iç sahadaki 4-1'lik Kırıkkalegücü galibiyetiyle 26 haftada 46 puanla üçüncü sıraya tırmanarak final biletini erken aldı. Ayvalıkgücü kalan iki maçta sıralamadaki yerini koruyarak Play-Off'un ilk turlarında saha avantajını eline geçirmeye çalışacak.

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