Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Manyas-Gönen Kara yolu Hamamlı Mahallesi girişinde Gönen'den Manyas yönüne giden Y.B. idaresindeki 35 ASK 250 plakalı otomobil ile Manyas'tan Gönen yönüne giden R.B. idaresindeki 34 GT 386 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 34 GT 386 plakalı otomobil devrilerek şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu bulunan A.B. ve R.B. yaralandı.
Yaralılar, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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