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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:03 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:03
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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Manyas-Gönen Kara yolu Hamamlı Mahallesi girişinde Gönen'den Manyas yönüne giden Y.B. idaresindeki 35 ASK 250 plakalı otomobil ile Manyas'tan Gönen yönüne giden R.B. idaresindeki 34 GT 386 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 34 GT 386 plakalı otomobil devrilerek şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu bulunan A.B. ve R.B. yaralandı.

        Yaralılar, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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