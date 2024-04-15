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        Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru mazbatasını aldı

        ManyasBelediye Başkanı Ahmet Duru mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:44
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        Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru mazbatasını aldı
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        ManyasBelediye Başkanı Ahmet Duru mazbatasını alarak göreve başladı.

        AK Parti'nin geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itirazı karara bağlayan YSK, mazbatanın CHP adayı Ahmet Duru'ya verilmesini onayladı.

        Bugün İlçe Seçim Kurulu Başkanı Onur Can Öztürk'ten mazbatasını alan Duru partililer ile birlikte belediye binasına giderken, kapıda kendisini Belediye Başkanı Tancan Barcin karşıladı.

        Barcin, yaptığı kısa konuşma da belediye olarak hiç bir esnafa borçları olmadığını, mevcutta paraları olduğunu söyleyerek, iki dönem kendilerine güvenerek başkan seçen ilçe halkına ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

        Yeni başkan Ahmet Duru ise "Tancan ağabeyimden aldığım bu hizmet bayrağını görevde olduğum sürece başarıyla taşıyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın, kendisine ihtiyaç duyduğumuz zaman tecrübelerine, bilgilerine başvuracağız."

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