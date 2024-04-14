Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şarampole devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:27 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şarampole devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Emirhan Keskin (21) yönetimindeki 10 PY 497 plakalı motosiklet, Bandırma-Erdek kara yolunun Mamun Bahçeleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Keskin ağır yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bugün tarih yazacak!
        Bugün tarih yazacak!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de haşere ile mücadelede hem karadan hem zirai dron ile havadan s...
        Balıkesir'de haşere ile mücadelede hem karadan hem zirai dron ile havadan s...
        Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı
        Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı
        Balıkesir'de gazeteci Ömür Bir hayatını kaybetti
        Balıkesir'de gazeteci Ömür Bir hayatını kaybetti
        Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yılı kutlandı
        Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yılı kutlandı
        Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayramda Cunda Adası'na tatilci akını
        Bayramda Cunda Adası'na tatilci akını