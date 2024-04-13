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        Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yılı kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 90. yılı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:08
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        Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yılı kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 90. yılı törenle kutlandı.

        Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Müdürü Ayhan Çelik yaptı.

        Törenin sonunda Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bando Ekibi dinleti sundu.

        Resmi törenin ardından protokol tarafından Edremit Atatürk Evi ziyaret edilerek "Atatürk Fotoğrafları" sergisi gezildi.

        Programa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile diğer ilgililer katıldı.

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