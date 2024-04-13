Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yılı kutlandı

Programa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Müdürü Ayhan Çelik yaptı.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

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