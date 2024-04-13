İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada, trafik yoğunluğunun azaltılması için kamyon gibi ağır vasıta araçlarına getirilen engellere istisna getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız tarafından yayımlanan ‘Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILABİLMESİ için KAMYON, ÇEKİCİ ve TANKER cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Ankara ve İstanbul’a girişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

‼️ Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

55 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bayram tatili boyunca 55 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yerlikaya trafik kazalarına ilişkin "Bayram tatilinin ilk 7️ gününde toplam; 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.