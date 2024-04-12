Balıkesir'deki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kazda, sürücüler Rüştü Girmen (79), İbrahim Ozan Mutlu (34) ile Gonca Gökçe Mutlu (34) ve Kerem Mutlu (3) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Mutlu'nun kullandığı otomobil, önce aynı yönde ilerleyen Çağrı Kızılırmak'ın idaresindeki 06 CZZ 924 plakalı otomobile, Eyüp Öztürk yönetimindeki 16 BEJ 184 plakalı otomobile ve ardından da Ender Kayalı'nın yönetimindeki 10 EK 436 plakalı bir başka otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre Balıkesir - Edremit kara yolunda yaşanan bayram yoğunluğu dolayısıyla yavaşlayan trafik akışında Rüştü Girmen idaresindeki 34 D 2838 plakalı araç, sol şeritte yavaşlayan İbrahim Ozan Mutlu yönetimindeki 34 SK 7216 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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