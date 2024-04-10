Edremit'te Ramazan Bayramı ve Polis Günü birlikte kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ramazan Bayramı ve Polis Haftası birlikte kutlandı.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda Polis Haftası dolayısıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine geçen protokol üyeleri, tebrikleri kabul etti.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, törende yaptığı konuşmada, çifte bayram kutladıklarını söyledi.

Bayramların birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden olduğunu belirten Odabaş, "Bayramlar ancak bir olursak, beraber olursak, güçlü olursak, güçsüzlerin yanında olursak bayram olur." dedi.