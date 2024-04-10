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        Edremit'te Ramazan Bayramı ve Polis Günü birlikte kutlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ramazan Bayramı ve Polis Haftası birlikte kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:08
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        Edremit'te Ramazan Bayramı ve Polis Günü birlikte kutlandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ramazan Bayramı ve Polis Haftası birlikte kutlandı.

        Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda Polis Haftası dolayısıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine geçen protokol üyeleri, tebrikleri kabul etti.

        Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, törende yaptığı konuşmada, çifte bayram kutladıklarını söyledi.

        Bayramların birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden olduğunu belirten Odabaş, "Bayramlar ancak bir olursak, beraber olursak, güçlü olursak, güçsüzlerin yanında olursak bayram olur." dedi.

        Odabaş, tüm emniyet mensuplarının, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünü de kutladı.

        Protokol üyeleri daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personeli, Edremit Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ve görev başındaki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlaştı.

        Tören ve ziyaretlere, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, diğer protokol üyeleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

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