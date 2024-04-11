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        Balıkesir'de motoru arızalanan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:58 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:58
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        Balıkesir'de motoru arızalanan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-115 Sahil Güvenlik botunu gönderdi.

        Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmeni kurtararak Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi.

        Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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