CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Edremit Belediyesini ziyaretinde konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Her 6 ayda bir her belediye başkanımızın, her belediyemizin bir karnesi olacak." dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Aytekin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve seçilen Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Aytekin, ziyarette yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının ardından rehavete kapılmayacaklarını, halkın kendilerine olan güvenini asla boşa çıkartmayacaklarını söyledi.

Edremit halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Aytekin, "Seçimde bize oy verdi, vermedi şeklinde asla ayrım olmayacak. Halkın tamamı bizimdir, milletin tamamı bizim milletimizdir. Hepsi başımızın tacıdır. Eğer bize oy vermemişse bir vatandaşımız, bunun eksiğini, kabahatini aynaya bakıp kendimizde arayacağız." diye konuştu.