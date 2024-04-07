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        Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un antrenörü Yaşar Işık, "Hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:40
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        Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un antrenörü Yaşar Işık, "Hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

        Işık, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 saat bir kişi eksik oynamalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında zorunlu plan değişikliği yaptıklarını belirten Işık, "İkinci yarıda skoru 2-0'a getirecek pozisyonları da bulduk. Üzücü olan son dakika golüyle 2 puanı kaybetmemiz. Ne olursa olsun hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Telafisi zor haftalara giriyoruz. Önümüzdeki hafta Şanlıurfaspor maçında 3 puan alarak telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.

        - Manisa FK cephesi

        Manisa FK Teknik Sorumlusu Nevzat Dinçbudak da maçtan puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında çeşitli hamlelerle pozisyon üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Dinçbudak, şunları kaydetti:

        "Direkten dönen toplarımız oldu. Galibiyeti getirecek pozisyonları da yakaladık ama beraberlik golünü geç de olsa bulduk. Galip gelemediğimiz için üzgünüz ama oyuncularımızla 4 gün gibi kısa bir süredir birlikte olmamıza rağmen oyuna iyi reaksiyon verdiler. Bulunduğumuz konumdan çıkabilmemiz için aldığımız 1 puan bizim için önemliydi. Bundan sonraki maçlar için galibiyet serisi yakalayarak yukarılara doğru çıkıp, ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz."

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