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        Denizi, termali ve bol oksijeniyle Edremit Körfezi bayram tatilini dolu geçirecek

        HAKAN FİRİK - Kuzey Ege'de, yıllık 3 milyonun üzerinde gecelemeyle iç turizmde en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Balıkesir'deki Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:15
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        Denizi, termali ve bol oksijeniyle Edremit Körfezi bayram tatilini dolu geçirecek
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        HAKAN FİRİK - Kuzey Ege'de, yıllık 3 milyonun üzerinde gecelemeyle iç turizmde en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Balıkesir'deki Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek.

        Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre, Akçay, Küçükkuyu gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu, 145 kilometre sahil bandına sahip körfezdeki tesisler, genellikle iç turizme yönelik hizmet veriyor.

        Kazdağları'nın bol oksijenli havasıyla ilgi gören Edremit Körfezi, 30 bini aşkın yatak kapasitesi ve yaklaşık 130 bin ikinci konutla (yazlık) kış mevsiminde termal tesisleri, yaz aylarında deniziyle tatilcileri ağırlıyor.

        İdari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamlayan otel, motel ve pansiyonlar, misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, AA muhabirine, bayram tatili dolayısıyla turizm işletmelerindeki doluluğun yüzde 100'e yaklaştığını söyledi.

        Ergün, 9 günlük tatilin erken açıklanmasının bölgedeki otellerde hem hazırlıkların hızlanmasına hem de sezonun erken başlamasında etken olduğuna dikkati çekerek, "İşletmelerimiz bayrama hazır. Doluluk oranlarının yüzde 80'lere, 90'lara ulaştığını görüyoruz." dedi.

        Ulaşımdaki yoğunluğa değinen Ergün, Edremit Körfezi'ne yapılan otobüs ve uçak seferlerinin dolu olduğunu hatta ilave seferler konulduğunu ifade etti.

        Tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını tavsiye eden Ergün, "Konaklama rezervasyonlarını yaptırmalarını, kendi araçlarıyla gelmeyecek olanların mutlaka ulaşım konusunu önceden planlamalarını öneriyoruz. Yine bölgemize gelirken, hava durumu gayet güzel gözüküyor. Erken bir deniz sezonu başlayabilir. Ona göre hazırlıklı gelmelerini ve kültür turlarına katılmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        - "Çok özel bir bölge"

        Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki bir termal tesisin işletmecisi Hasan Demiraslan da muhteşem doğasıyla Kazdağları'na her zaman olduğu gibi bu bayram tatilinde de ilginin yoğun olduğunu anlattı.

        Bayram dolayısıyla günler öncesinden odalarının tamamının rezerve edildiğini bildiren Demiraslan, "Kazdağları 1774 metre yüksekliğinde muhteşem doğasıyla, muhteşem oksijeniyle çok özel bir nokta. İstanbul'a konum olarak yakın. Termal sularıyla, doğasıyla, kültürel turizmiyle çok özel bir bölgeyiz. Otelimize gelen misafirlerimizle aktiviteler yapıyoruz. Kazdağları'na götürüp kekik topluyoruz, zeytin kırıyoruz, yöresel yemeklerimizi beraber yapıyoruz, keşkek dövüyoruz. Gelen misafirlerimizle tabii sıra dışı bir tatil yaşatıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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