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        Balıkesir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 21:48 Güncelleme: 07.04.2024 - 21:48
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        Balıkesir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İ.Y'nin (53) kullandığı 10 LV 401 plakalı kamyon ile Sami Yüce (56) yönetimindeki 35 ZA 1418 plakalı motosiklet, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada savrulan motosikletten düşen sürücü Yüce, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Yüce, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kamyon sürücüsü İ.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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