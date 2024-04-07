Teksüt Bandırmaspor - Manisa FK: 1- 1

Bandırmaspor, oyuna baskılı başladı. 6’ncı dakikada Souko’nun ceza alanı içinden sert şutu yandan dışarı gitti. 20’nci dakikada Metehan Mimaroğlu’nun ceza alanı dışından zayıf şutu kalecide kalırken, 31’inci dakikada Mücahit Albayrak’ın, Demba Diallo’ya hareketinde hakem, sarı kartını gösterdi. Ancak VAR’ın çağırmasıyla pozisyonu izleyen hakem, sarı kartı iptal edip, kırmızı kart gösterdi. Ev sahbi takım 10 kişi kalırken, pozisyona itirazı nedeniyle Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek de kırmızı kart gördü.

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