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        Teksüt Bandırmaspor - Manisa FK: 1- 1

        STAT: 17 EylülHAKEMLER: Batuhan Kolak, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Osman AkarsuTEKSÜT BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Moussa Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:05
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        Teksüt Bandırmaspor - Manisa FK: 1- 1
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        STAT: 17 Eylül

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Osman Akarsu

        TEKSÜT BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Moussa Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk.61 Mehmet Özcan), Cebio Soukou (Dk.61 Marc Jozepzoon), Metehan Mimaroğlu (Dk.85 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk.37 Emre Batuhan Adıgüzel), Rahmetullah Berişbek, Edson Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk.85 Taha Batuhan Yayıkçı), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak

        MANİSA FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşkın, Eduart Rroca (Dk.65 Mary Honi), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Dk.46 Bekir Karadeniz), Daniel Graovac, Andrej Dokanoviç (Dk.46 Jetmir Topallı), Demba Diallo (Dk.83 Mohamed Ofkir), Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Sandro Lima (Dk.90+5 Kazım Can Kahya)

        GOLLER: Dk.44 Moussa Djitte (Teksüt Bandırmaspor), Dk.90+2 Mary Honi (Manisa FK)

        KIRMIZI KART: Dk.31 Mücahit (Teksüt Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Dk.58 Remi Mulumba (Teksüt Bandırmaspor), Dk.68 Daniel Graovac (Manisa FK)

        1’inci Lig’in 29’uncu hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırmaspor sahasında ağırladığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Bandırmaspor, oyuna baskılı başladı. 6’ncı dakikada Souko’nun ceza alanı içinden sert şutu yandan dışarı gitti. 20’nci dakikada Metehan Mimaroğlu’nun ceza alanı dışından zayıf şutu kalecide kalırken, 31’inci dakikada Mücahit Albayrak’ın, Demba Diallo’ya hareketinde hakem, sarı kartını gösterdi. Ancak VAR’ın çağırmasıyla pozisyonu izleyen hakem, sarı kartı iptal edip, kırmızı kart gösterdi. Ev sahbi takım 10 kişi kalırken, pozisyona itirazı nedeniyle Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek de kırmızı kart gördü.

        40’ıncı dakikada Oğuz Gürbulak’ın şutu üst direkten döndü.

        44’üncü dakikada Bandırmaspor’un golü geldi. Sağdan Rahmetullah Berişbek’in ortasını, kale önünde Moussa Djitte kafayla ağlara gönderdi: 1-0

        İlk yarı bu sonuçla kapandı.

        75’inci dakikada Metehan Mimaroğlu’nun ortasında Djitte’nin şutu kalecide kaldı.

        Maça oynanmayan süre olarak 5 dakika eklendi. 90+2’nci dakikada Bandırmaspor kalesi önündeki karambolde Mary Honi, topu ağlara bıraktı: 1-1

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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