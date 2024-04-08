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        Nesli tehlikedeki tepeli pelikan yavruları, yuvalarında kamerayla izleniyor

        DÜNYA Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) 'Soyu kritik seviyede azalan türler' arasında gösterilen 'tepeli pelikan' yavruları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki, Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'ndaki yuvalarında, 8 güvenlik kamerasıyla 7 gün 24 saat izleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:05
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        Nesli tehlikedeki tepeli pelikan yavruları, yuvalarında kamerayla izleniyor
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        DÜNYA Doğa Koruma Birliği’nce (IUCN) ‘Soyu kritik seviyede azalan türler’ arasında gösterilen ‘tepeli pelikan’ yavruları, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki, Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’ndaki yuvalarında, 8 güvenlik kamerasıyla 7 gün 24 saat izleniyor. 58 yapay yuvada kuluçkaya yatan tepeli pelikanların yavruları, nisan ayı itibarıyla yumurtadan çıkmaya başlarken, kurulan kameralar sayesinde, kuşların sağlık durumları da yakından takip edilebiliyor.

        Bandırma’da 24 bin hektar alana sahip olan, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilen ve 1'inci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen, Türkiye’nin en büyük 4’üncü milli parkı Manyas Kuş Cenneti, her yıl 266 türden 3 milyon göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. 1975'te Avrupa Konseyi tarafından en iyi korunan doğal parklara verilen, Avrupa Birliği A Sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, ayrıca 419 bitki ve 34 balık türüne de ev sahipliği yapıyor. Manyas Kuş Cenneti, başta Afrika olmak üzere Güney Asya ülkelerinden bölgeye gelen göçmen kuşların yanı sıra tepeli pelikan, karabatak, kaşıkçı, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçısı, tepeli dalgıç, sakar meke, su tavuğu, yaban ördeği, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl ve saz bülbülü gibi türleri ağırlıyor.

        58 YAPAY YUVA, 8 GÜVENLİK KAMERASIYLA İZLENİYOR

        Kuş Cenneti’ne şubat ve mart aylarında Afrika olmak üzere, Güney Asya ülkelerinden bölgeye gelen göçmen kuşlar kuluçkaya yatarken, Yunanistan ve Romanya’dan bölgeye göç eden ve Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) ‘Soyu kritik seviyede azalan türler’ arasında gösterilen tepeli pelikanlar, görevliler tarafından gölün üzerine yapılan 58 ahşap yapay yuvada kuluçkaya yattı. 30 günlük kuluçka süresini tamamlayan tepeli pelikan yavruları nisan ayı itibarıyla yumurtadan çıkmaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yuvaların bulunduğu bölgeye yerleştirilen 8 güvenlik kamerasıyla, başta tepeli pelikan yavruları olmak üzere, bölgede bulunan kuşların sağlık durumunu, 7 gün 24 saat anbean takip ediyor.

        TÜRKİYE’DE ÜREYEN POPÜLASYON 500 ÇİFT

        Kuzey yarım kürede batıda Karadağ ve Arnavutluk, doğuda Çin ve Rusya’nın Omsk bölgesine, güneyde ise Hindistan’ın Bombay şehrine kadar olan bölgede yaşayan tepeli pelikanların, tüm dünyadaki toplam üreyen çift sayısının yaklaşık 5 bin olduğu tahmin ediliyor. İzmir Gediz Deltası, Aydın Büyük Menderes Deltası, Balıkesir Manyas Kuş Cenneti Gölü ve Ardahan Aktaş Gölü’nde, ayrıca düzensiz olarak Denizli Işıklı Gölü’nde üreyen tepeli pelikanların, Türkiye’de üreyen popülasyon sayısının ise yaklaşık 500 çifte yükseldiği gözlemlendi.

        YAPAY ÜREME PLATFORMLARIYLA ÜREME BAŞARISI ARTACAK

        Tepeli pelikanın varlığını koruyabilmesi, neslinin devamını sağlayabilmesi amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Ege Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokolün ardından, 2018 yılında da Tür Eylem Planı hazırlandı. Eylem planı kapsamında tepeli pelikanların ürediği Manyas Gölü, Gediz Deltası ve Büyük Menderes Deltası’nda, verici takılarak pelikanların hareketleri takip edilirken, üreme alanlarına yerleştirilen yapay üreme platformlarıyla da yuva yeri kayıplarının azaltılması ve türün üreme başarısının artırılması hedefleniyor.

        ‘BURAYI ZİYARET EDENLER ÇOK İLGİNÇ MANZARALAR GÖREBİLİRLER’

        Çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Manyas Kuş Cenneti, yumurtalarından yeni çıkan kuşları görmek isteyenlerin de uğrak noktası oluyor. Çocukluğundan beri sık sık geldiği Manyas Kuş Cenneti’ni, yavrulama dönemi olduğu için özellikle ziyaret ettiğini belirten İhsan Parmaksız (70), “Mevsimin durumuna göre ara sıra Manyas Kuş Cenneti’ni ziyaret ediyoruz. Şu an kuluçka dönemi olduğu için ilgimizi çekti, geldik dolaştık ve birçok kuş çeşidini gördük. Kuşların yavrulama dönemi devam ediyor, biz de onları seyrettik. Manyas Kuş Cenneti’nin açılışından bu yana fırsat buldukça geliyorum, etrafımdaki insanlara burayı anlatıyorum. Yavrulama dönemi çok önemli. Şu an buradaki bütün kuş çeşitlerinin yavrulama ve yavrularını büyütme dönemi. Burayı ziyaret edenler çok ilginç manzaralar görebilirler. Sonbaharda buraya flamingolar gelir, onları da görmek güzel. Kaşıkçı kuşları da buraya özgü bir türdür” dedi.

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