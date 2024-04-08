Otogarda bayram öncesi yoğunluk

"GÜNDE 4-5 SEFER VARDI 2 SEFER DAHA KOYDUK"

Otobüs firması işletmecisi Mustafa Çambal, "Şu 2 gündür bilet satışları güzel. Onun dışında normal günlerde hiçbir şey yok oruç tutulduğu dönem 10-15 kişilerle gelip gitti otobüsler. Yolcular uçak otobüs arasında bulduğunu tercih ediyor. Zam gibi bir durum yok zaten Ulaştırma Bakanlığı'na belirlediğimiz fiyatlar var bunun üzerine çıkamazsınız. Kütahya normalde 500 liraydı, şu an belki en fazla 600 olabilir bilemiyoruz. Bizde günde 4-5 sefer vardı 2 sefer de fazla koyduk" şeklinde konuştu.