Otogarda bayram öncesi yoğunluk
Bayram tatilini birleştiren ve şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların otogarlarda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcuların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.
Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için firmalar ek seferler koyarken, tatil bölgesine ya da memleketine gitmek isteyen birçok vatandaş otogara akın etti.
Otogardaki bazı vatandaşlar otobüs biletlerini kolayca bulduklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise yolculuk yapmak istedikleri günler için güçlükle bilet bulabildiklerini belirtti.
"SON GÜNDE ZAR ZOR BİLET BULDUM"
Diyarbakır'a yolculuk yapmak için otogarda bekleyen Sefa Akıltı, "Son günde zar zor bir bilet buldum. Gelip burada satın aldım. Fiyatlar firmalar arasında değişiyor. Şu an aldığım bileti bin 500 liraya aldım" dedi.
"2 KİŞİ İÇİN 3 BİN 400 LİRA ÖDEDİM"
Ailesini tatil göndermek üzere otogara gelen Nuri Akbaş, "Benim çocuklarım Van'a gidiyor. Bileti kolay buldum, dün geldim aldım 2 kişi için 3 bin 400 lira ödedim" dedi.
Başka bir vatandaş ise "Ben bileti internetten aldım çok bir yoğunluk yoktu. Firmalar arasında ise bilet fiyatı farkı vardı, 100 liraya kadar bir farktı. Bayram tatili dönüşü için henüz bilet almadım, bulurum diye düşünüyorum" dedi.
"GÜNDE 4-5 SEFER VARDI 2 SEFER DAHA KOYDUK"
Otobüs firması işletmecisi Mustafa Çambal, "Şu 2 gündür bilet satışları güzel. Onun dışında normal günlerde hiçbir şey yok oruç tutulduğu dönem 10-15 kişilerle gelip gitti otobüsler. Yolcular uçak otobüs arasında bulduğunu tercih ediyor. Zam gibi bir durum yok zaten Ulaştırma Bakanlığı'na belirlediğimiz fiyatlar var bunun üzerine çıkamazsınız. Kütahya normalde 500 liraydı, şu an belki en fazla 600 olabilir bilemiyoruz. Bizde günde 4-5 sefer vardı 2 sefer de fazla koyduk" şeklinde konuştu.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.