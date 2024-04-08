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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da korkunç kaza! Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı! SON DAKİKA

        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!

        Antalya'da, kan donduran bir kaza meydana geldi. Ehliyetsiz, 15 yaşındaki Kaan Ü.'nün kamyonla çarptığı motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Tolunay Tatar hayatını kaybetti. Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:41
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        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
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        Antalya'da feci kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı’nda meydana geldi.

        KAMYONLA MOTOSİKLETE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Kaan Ü. (15) yönetimindeki kamyon, ara sokaktan caddeye hızla çıkarak, Tolunay Tatar'ın (30) kullandığı motosiklete çarptı.

        KAMYONU BIRAKIP KAÇTI

        Hayatını kaybeden Tolunay Tatar, 30 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Tolunay Tatar, 30 yaşındaydı.

        Kazanın ardından Kaan Ü., kamyonu bir ağacın altına bırakarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tolunay Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İŞİNDEN EVİNE DÖNÜYORDU

        Belek'te bir otelde başladığı işinden eve dönerken hayatını kaybeden Tatar'ın yakınları, gözyaşı döktü. Tatar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ZANLI POLİSE TESLİM OLDU

        Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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