Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı! Antalya'da, kan donduran bir kaza meydana geldi. Ehliyetsiz, 15 yaşındaki Kaan Ü.'nün kamyonla çarptığı motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Tolunay Tatar hayatını kaybetti. Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:41 facebook

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