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        İl Emniyet Müdürü Yiğit'ten Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı mesajı

        Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:50
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        İl Emniyet Müdürü Yiğit'ten Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı mesajı
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        Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Yiğit, mesajında, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının devamı için çalışmaları aralıksız sürdüklerini belirtti.

        Türk Polis Teşkilatının 179 yıldan bu yana sahip olduğu imkanlar ve eğitimli kadrosuyla "mutlu birey, huzurlu toplum" vizyonu ile çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

        "Türk polisi, suç ve suçlu ile mücadelenin yanı sıra suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasında gösterdiği üstün başarılarla yurdumuzda asayişin korunmasında milletimizin en büyük güvencelerindendir. Polis Teşkilatımızın, Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet, görevleri başında olan tüm kahraman silah arkadaşlarıma ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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