ODTÜ'lü astrofotoğrafçı, yörüngesini 71 yılda tamamlayan, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi

ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Batuhan Dereli (31), Balıkesir’in Bandırma ilçesine kurduğu teleskobuyla, yörüngesini 71 yılda bir tamamlayan, Everest Dağı'ndan daha büyük, ‘12P/Pons-Brooks’ adlı kuyruklu yıldızı görüntüleyerek fotoğrafladı. İç Güneş Sistemi'ni en son 1954 yılında ziyaret eden, boynuzsu görünümü nedeniyle ‘Şeytan Kuyruklu Yıldızı’ olarak adlandırılan, 'Halley’ tipi kuyruklu yıldızı yakalamayı defalarca denediğini söyleyen Dereli, “Türkiye’de birçok kişi bunu çekmeye çalışıyor ve biz de bunu çekmek için 6 defa uğraştık. Son denememizde ve öncesindeki iki denememizde mükemmel görüntüler elde ettik” dedi.

Yörüngesini 71 yılda tamamlayan ‘Şeytan Kuyruklu Yıldızı’nı görüntülediği anları da heyecanla anlatan Batuhan Dereli, kendisi gibi birçok amatör astrofotoğrafçının, dev kuyruklu yıldızı görüntülemek için, nisan ayından itibaren yönünü batı ufkuna çevirdiğini söyleyerek, “Şu an bütün amatör astrofotoğrafçılar teleskobunu ve kamerasını batı ufkuna çevirdi. Türkiye’de birçok kişi bunu çekmeye çalışıyor ve biz de bunu çekmek için 6 defa uğraştık. Son denememizde ve öncesindeki 2 denememizde mükemmel görüntüler elde ettik. Aslında 3 aydır bunun yaklaştığı biliniyor. ‘Şeytan Kuyruklu Yıldızı’ olarak biliniyor. İçindeki patlamalar şeytan boynuzu şeklinde görülüyor. Bunun bu şekilde olması, çıplak gözle görebileceğimiz anlamına gelmiyor. Dürbün ya da teleskoba ihtiyacınız var. Ama herhangi bir fotoğraf makineniz varsa, sabitleyin ve batı ufkundan 30 saniye pozlama alın” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIMA GURURLA ANLATACAĞIM’

Dev kuyruklu yıldızı görüntüleyebilmek için 5 kez deneme yaptığını ve 6’ncı denemesinde başarılı olduğunu vurgulayan Dereli, “Yaşınızı, yaşadıklarınızı, her şeyi düşünün. Galaksinin bir ucundan yakınınıza gelmiş, ışıldayan ve belki yaşamın kaynağının bir parçasını taşıyan bu kuyruklu yıldızı yakalayabildim. Bu benim için gurur verici bir işlem, çocuklarıma gururla anlatacağım. Çok heyecanlı bir işlem, çünkü zamanla yarışıyorsunuz, şu an güneş batmak üzere ve bulutlar parça parça görünüyor. Bu parça parça bulutların arasında, gökyüzünün tertemiz olması gerekiyor. Çevre kirliliğinin olmaması gerekiyor, ışık kirliliğinden kaçmanız gerekiyor. Her şeyi matematiksel olarak hesapladığınızda, yalnızca 1 saatiniz var. Hatta o 1 saatin son yarım saati de ufkun aydınlanmasına denk geldiği için, 30 dakikalık bir zamanınız oluyor” dedi.