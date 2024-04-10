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        Ayvalık'ta 10 Nisan Polis Günü kutlandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:44
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        Ayvalık'ta 10 Nisan Polis Günü kutlandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Adnan Davut Yüksel, daire amirleri, gaziler, emniyet mensupları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, şehit aileleri ile vatandaşların katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Yaman, törenin ardından Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Kültür Salonu'nda verilen kokteylde yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

        "Polisimiz zor koşullarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için jandarma ve sahil güvenlik ile görev yapan bir kolluk birimimizdir. Bugün Ramazan Bayramı’nın da ilk günü. Ben bu vesile ile tüm halkımızın ve emniyet teşkilatımızın da bayramını kutluyorum. Bizler bayramı idrak ederken polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye, zabıta, hastane gibi birimler görev yaparak, vatandaşlarımızın sorunlarına fedakarca eğilmektedirler. Allah onlara kaza bela vermesin. Allah yardımcıları olsun."

        Kokteylin ardından Yaman ve beraberindekiler. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

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