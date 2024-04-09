Bandırma'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.
İnönü Caddesi'nde yürüyen Z.Y'ye (34), karşıya geçmeye çalışırken T.S. (28) idaresindeki 35 BOC 004 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada yaralanan Z.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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