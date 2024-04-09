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        Bandırma'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:01
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        Bandırma'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

        İnönü Caddesi'nde yürüyen Z.Y'ye (34), karşıya geçmeye çalışırken T.S. (28) idaresindeki 35 BOC 004 plakalı motosiklet çarptı.

        Kazada yaralanan Z.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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