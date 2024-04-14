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        Balıkesir'de haşere ile mücadelede hem karadan hem zirai dron ile havadan sürüyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçe belediyesi ile koordineli olarak haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:23
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        Balıkesir'de haşere ile mücadelede hem karadan hem zirai dron ile havadan sürüyor
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçe belediyesi ile koordineli olarak haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda il genelinde sivrisinek ve karasinek larvalarına yönelik larva ilaçlama çalışmalarının yanı sıra erişkin sivrisineklerin konaklama alanlarında da uçkun mücadele çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, araçlarla ulaşılamayan noktalarda da zirai drone (ZİHA) ile larvasit uygulamaları yaptı.

        Çalışmalar ile bir yandan karadan fosseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, çöp konteynerleri ilaçlanırken bir yandan da zirai drone ile havadan dere yatakları, bataklıklar ve sazlık alanlarda haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

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