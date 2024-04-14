Balıkesirspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor evinde Tokat Belediye Plevnespor ile 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 37'nci dakikada Arda Akgün'ün golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Tokat temsilcisi 51'inci dakikada Muhsin Polat'ın golüyle skora denge getirdi. Tokat Belediye Plevnespor'da Yücel Yıldırım, 74'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla iddiası kalmayan Balıkesirspor 33 ulaşırken, puanını 39'a çıkaran Tokat Belediye Plevne Play-Off hattına girdi.

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