Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü FSK: 4-1

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Kırıkkalegücü FSK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü FSK: 4-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Kırıkkalegücü FSK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 4'üncü dakikada Ali Habeşoğlu, 6 ve 42'nci dakikada Samet Önger, 18'inci dakikada Tugay Yıldırım atarken, konuk takımın golünü 16'ncı dakikada penaltıdan Bora Taşdemir kaydetti. Bu sonuçla Play-Off'a kalmayı garantileyen Ayvalık ekibi 46 puana ulaştı. Kırıkkale temsilcisi ise 26 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bugün tarih yazacak!
        Bugün tarih yazacak!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-1
        Balıkesirspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-1
        Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı / Fotoğrafta düzeltm...
        Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı / Fotoğrafta düzeltm...
        Bandırma'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Bandırma'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de haşere ile mücadelede hem karadan hem zirai dron ile havadan s...
        Balıkesir'de haşere ile mücadelede hem karadan hem zirai dron ile havadan s...
        Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı
        Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı
        Balıkesir'de gazeteci Ömür Bir hayatını kaybetti
        Balıkesir'de gazeteci Ömür Bir hayatını kaybetti