Ayvalıkgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü FSK: 4-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Kırıkkalegücü FSK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 4'üncü dakikada Ali Habeşoğlu, 6 ve 42'nci dakikada Samet Önger, 18'inci dakikada Tugay Yıldırım atarken, konuk takımın golünü 16'ncı dakikada penaltıdan Bora Taşdemir kaydetti. Bu sonuçla Play-Off'a kalmayı garantileyen Ayvalık ekibi 46 puana ulaştı. Kırıkkale temsilcisi ise 26 puanda kaldı.

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