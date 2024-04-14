Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı / Fotoğrafta düzeltme

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Bandırma'da yaşayan Emirhan Keskin, ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile dün Erdek’e gitmek için 10 PY 497 plakalı motosikletle yola çıktı. Keskin'in kullandığı motosiklet Çalışkanlar Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan savrulan Emirhan Keskin yaşamını yitirirken, yaralanan kız arkadaşı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özel bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Keskin'in cenazesi bugün öğle 17 Eylül Laleli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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