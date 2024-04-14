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        Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı / Fotoğrafta düzeltme

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinden Erdek'e giden Emirhan Keskin'in (21) kullandığı motosiklet şarampole düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:50
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        Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı / Fotoğrafta düzeltme
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinden Erdek'e giden Emirhan Keskin'in (21) kullandığı motosiklet şarampole düştü. Kazada Keskin hayatını kaybederken, arkasında oturan kız arkadaşı ise yaralandı.

        Bandırma'da yaşayan Emirhan Keskin, ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile dün Erdek’e gitmek için 10 PY 497 plakalı motosikletle yola çıktı. Keskin'in kullandığı motosiklet Çalışkanlar Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan savrulan Emirhan Keskin yaşamını yitirirken, yaralanan kız arkadaşı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özel bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Keskin'in cenazesi bugün öğle 17 Eylül Laleli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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