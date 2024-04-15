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        Ayvalık'ta bayram tatilinde 15 bin ton çöp toplandı

        Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak tonlarca çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:09
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        Ayvalık'ta bayram tatilinde 15 bin ton çöp toplandı
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        Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak tonlarca çöp topladı.

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından ve yurtdışından misafirlerini ağırlayan ilçede, belediye ekipleri 9 günde, yaklaşık 15 bin ton çöp topladı.

        7 adet çöp taksi ve traktörlerin de durmadan çalıştığı bayram tatilinde, süpürge ekipleri ve tüm ekipler çalışmalarını sürdürdü.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Ayvalık'ımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdüren, dokuz günlük tatilin kaç gününü ailesiyle birlikte geçirebileceğini düşünmeden gece gündüz çalışan, emekleriyle yüzümüzü kara çıkarmayan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık." dedi.

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