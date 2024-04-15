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        Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:39
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        Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü
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        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

        Kentin işlek caddelerinden Anafartalar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin hem bina içinden hem de sepetli araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, binanın çatı bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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