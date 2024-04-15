Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hem bina içinden hem de sepetli araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentin işlek caddelerinden Anafartalar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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