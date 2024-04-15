Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde "DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Susurluk ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Samsung, Apple'dan tahtını geri aldı
        Samsung, Apple'dan tahtını geri aldı
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de son bir haftada aranan 349 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de son bir haftada aranan 349 zanlı yakalandı
        Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru mazbatasını aldı
        Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru mazbatasını aldı
        Ayvalık'ta bayram tatilinde 15 bin ton çöp toplandı
        Ayvalık'ta bayram tatilinde 15 bin ton çöp toplandı
        Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın diğer yapılara sıçramadan s...
        Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın diğer yapılara sıçramadan s...
        Balıkesirspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-1
        Balıkesirspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-1
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü FSK: 4-1
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü FSK: 4-1