Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'in atlı profesörü

        BALIKESİR Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne geçici görevlendirme ile gelen Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'in atlı profesörü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne geçici görevlendirme ile gelen Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz (46), kampüste ve çevredeki kırsal mahallerde atla gezmeye başlayınca 'atlı profesör' olarak nam saldı. Prof. Dr. Gündüz, amacının üniversite bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu'nu aktif hale getirmek ve at sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

        İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 1 yıllık görevlendirme ile gelen Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, mesaiye başladığı günden bu yana kampüs içinde atla geziyor. Bu nedenle okulda 'atlı profesör' olarak tanınan Prof. Dr. Gündüz, üniversiteye 8 kilometre mesafedeki Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de atla gidiyor. Çevredeki kırsal mahallelere de atıyla ziyaretlerde bulunan Prof. Dr. Gündüz, yaşlı ve genç demeden isteyenleri de atına bindiriyor. Prof. Dr. Gündüz, öncelikle amacının Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu'nu aktif bir hale getirmek ve gittiği kırsal mahalledekilere at sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. "Bal-At İstanbul'da bir semt değil. Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Atlı Spor Topluluğu'nun kısaltılmış adı" diyen Prof. Dr. Gündüz, "Amacımız; atalarımızdan süregelen atçılık ve binicilik geleneğini sürdürmek, at sevgisini aşılamak, üniversitemiz bünyesinde bu konuda yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini kullanma fırsatı sağlamak, binicilik faaliyetlerinin kampüs bünyesindekilere ve halka ulaştırmak" dedi.

        'ATI GÖRÜNCE BÜYÜK BİR HEYECANA KAPILIYORLAR'

        Üniversitenin merkez kampüsüne Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne atla gittiğini de belirten Prof. Dr. Can Gündüz, "Kampüsle çiftlik arasındaki mesafeyi genellikle atlarla sağlamaktayım. Buradaki amacım; atları ulaşım aracı olarak kullanmaktan ziyade geçtiğimiz köylerdeki insanlara at sevgisi aşılayabilmek, küçük kardeşlerimizin hayallerine bir nebze de olsa dokunabilmek ve aynı zamanda geçmişte atlarla ilgili hatıraları bulunan büyüklerimizin de anılarını yad edebilmek. Ayrıca da öğrencilerle at bakımı, beslenmesi ve sağlığı konularını işlemekle birlikte aynı zamanda binicilik derslerini de yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca yolculuğumuzda farklı köylerden geçiyoruz. Çocukların ve yetişkinlerin tepkisi çok heyecan verici oluyor. Özellikle onların ata dokunup, atı sevmeleri ve isteyenlerin binmeleri gerçekten çok hoş görüntüler oluşturuyor. Çocukların yanı sıra yaşlı bireyler de atı görünce büyük bir heyecana kapılıyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de bayram tatilindeki uygulamalarda aranan 417 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de bayram tatilindeki uygulamalarda aranan 417 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        DEAŞ propagandasına gözaltı
        DEAŞ propagandasına gözaltı
        Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de son bir haftada aranan 349 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de son bir haftada aranan 349 zanlı yakalandı
        Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru mazbatasını aldı
        Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru mazbatasını aldı