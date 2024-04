Balıkesir'in atlı profesörü

BALIKESİR Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne geçici görevlendirme ile gelen Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz (46), kampüste ve çevredeki kırsal mahallerde atla gezmeye başlayınca 'atlı profesör' olarak nam saldı. Prof. Dr. Gündüz, amacının üniversite bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu'nu aktif hale getirmek ve at sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 1 yıllık görevlendirme ile gelen Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, mesaiye başladığı günden bu yana kampüs içinde atla geziyor. Bu nedenle okulda 'atlı profesör' olarak tanınan Prof. Dr. Gündüz, üniversiteye 8 kilometre mesafedeki Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de atla gidiyor. Çevredeki kırsal mahallelere de atıyla ziyaretlerde bulunan Prof. Dr. Gündüz, yaşlı ve genç demeden isteyenleri de atına bindiriyor. Prof. Dr. Gündüz, öncelikle amacının Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu'nu aktif bir hale getirmek ve gittiği kırsal mahalledekilere at sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. "Bal-At İstanbul'da bir semt değil. Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Atlı Spor Topluluğu'nun kısaltılmış adı" diyen Prof. Dr. Gündüz, "Amacımız; atalarımızdan süregelen atçılık ve binicilik geleneğini sürdürmek, at sevgisini aşılamak, üniversitemiz bünyesinde bu konuda yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini kullanma fırsatı sağlamak, binicilik faaliyetlerinin kampüs bünyesindekilere ve halka ulaştırmak" dedi.