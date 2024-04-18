Balıkesir'deki "asayiş ve trafik huzur uygulaması"nda aranan 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından aranan kişilere yönelik uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik "asayiş ve trafik huzur uygulaması" yaptı.

Çeşitli birimlerden 418 personelin katıldığı uygulamalarda 1975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bu kişilerden 7'sinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

Uygulamalarda yapılan aramalarda 12 adet sentetik ecza maddesi, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 2 bıçak, bir kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.