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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bünyamin 7 yaşındaydı... Sulama kanalında kahreden acı!

        Bünyamin 7 yaşındaydı... Sulama kanalında kahreden acı!

        Batman'da, sulama amaçlı kullanılan, 2 metre derinliğindeki havuza düşen 7 yaşındaki Bünyamin Ekinci, hayatını kaybetti. Cenaze Yalınkavak köyü mezarlığında toprağa verilirken, küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:10
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        Bünyamin 7 yaşındaydı... Sulama kanalında kahreden acı!
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        Batman'da yürekleri yakan olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesi Samanlı köyünde meydana geldi.

        2 METRELİK HAVUZA DÜŞTÜ

        İddiaya göre; dengesini kaybeden Bünyamin Ekinci (7), evlerine 100 metre yakında, sulama amaçlı kullanılan, 2 metre derinlikteki havuza düştü.

        SULAMA KANALINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre suda hareketsiz bulunan Bünyamin'i yakınları çıkartıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze Yalınkavak köyü mezarlığında toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Batman
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