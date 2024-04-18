Av tüfekli, silahlı kuyumcu soygunu! Kaçış anı kamerada! Giresun'da, maskeli ve av tüfekli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar altın çalarak, sokakta gasp ettikleri taksiyle kaçtı. Soygun sonrası iş yeri çalışanları, şüphelilerin peşinden koşarken çevredeki esnaftan biri, taksinin lastiğine bıçak sapladı. O anlar kameraya yansırken şüpheliler, polis tarafından yakalandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:46 facebook

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