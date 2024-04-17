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        Balıkesir'de izinsiz cins hayvan yetiştiren şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde izinsiz, sağlıksız ve kötü koşullarda hayvan yetiştirdiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:06
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        Balıkesir'de izinsiz cins hayvan yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde izinsiz, sağlıksız ve kötü koşullarda hayvan yetiştirdiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye'ye orijin belgesi, faturası, sağlık belgeleri olmadan sokulan ve aşıları eksik olan hayvanlarla ev hayvanı üretim yerindeki kedi ve köpekler haricindeki hayvanların satışı ile bakanlıktan izinsiz şekilde yapılan satışlara yönelik istihbarat çalışması yapıldı.

        Çalışmalar sonucunda, Edremit'te izinsiz, sağlıksız ve kötü koşullarda hayvan yetiştirmek ve ticaretini yapmak suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliye ait adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 58 cins köpek, 1 kertenkele, 1 kırkayak ile 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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