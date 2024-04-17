Balıkesir'de izinsiz cins hayvan yetiştiren şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde izinsiz, sağlıksız ve kötü koşullarda hayvan yetiştirdiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye'ye orijin belgesi, faturası, sağlık belgeleri olmadan sokulan ve aşıları eksik olan hayvanlarla ev hayvanı üretim yerindeki kedi ve köpekler haricindeki hayvanların satışı ile bakanlıktan izinsiz şekilde yapılan satışlara yönelik istihbarat çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, Edremit'te izinsiz, sağlıksız ve kötü koşullarda hayvan yetiştirmek ve ticaretini yapmak suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliye ait adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.