'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi

Tekirdağ'da eşi Enes Suna (45) tarafından dövülen Buse Ateş Suna (32), tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan tutuklu sanık Enes Suna hakkında eşinin ölümünün ardından yeni dava açılacak.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınırken, jandarma tarafından gözaltına alınan eşi ise tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Enes Suna hakkında, Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Bues Ateş Suna, yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini 14 Nisan’da kaybetti. Suna, önceki gün Ferhanlı köyünde toprağa verildi.

Buse Ateş Suna (32) Fotoğraf: İHA

"ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİĞİMDE ÇOK ÜZÜLDÜM ÜZGÜNÜM"

Enes Suna, eşinin ölümünün ardından bugün davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada hazır bulunan Suna, eşinin ölüm haberini cezaevinde aldığını söyleyerek, "Öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm. Üzgünüm" dedi. Buse Ateş Suna'nın ölümü üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Ailenin avukatlığını üstlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Şube Başkanı Sümeyye Tekin, Buse Ateş Suna'nın ölümü üzerine sanık hakkında yeni bir iddianame hazırlanıp dava açılacağını söyledi.

Tekin, "Biz 'KADEM olarak, kadınların can güvenliğine kasteden ve insanlık suçu olan her olayda olduğu gibi, Buse Ateş davasında da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilerek, sanığın hak ettiği cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu türden toplum vicdanını derinden yaralayan kadına şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmamak üzere son bulması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm medya kuruluşlarını ve kamuoyunu da bu haklı mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

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