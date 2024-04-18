Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Turizm Haftası, ilçe protokolünün katılımıyla kutlandı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinliğe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi ve tarihi güzelliklerle her dönem gezginlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.