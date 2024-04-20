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        Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, derenin debisinin yükselmesine ve su baskınlarına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:43
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        Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, derenin debisinin yükselmesine ve su baskınlarına yol açtı.

        Kapıdağ Yarımadası'nda öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçeye bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi'nden geçen Doğanlar Deresi'nin debisi yükseldi.

        Mahallenin içindeki bazı yollar su altında kaldı, çok sayıda evde bu baskını yaşandı.

        Ayrıca, kırsal Ormanlı Mahallesi'nde de bazı tarım arazilerini su bastı.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, "Erdek ilçesine bağlı Narlı, İlhan, Doğan, Ormanlı Mahalleleri ve sahil bölgesinde aşırı yağış sebebiyle meydana gelen su baskınlarına ekiplerimizce müdahale çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

        Bölgede deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda ise Narlı-Marmara feribot hattında Narlı Mahallesi'nden saat 16.15'te, Marmara Adası'ndan 17.30'da gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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