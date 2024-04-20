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        Edremit'te "huzur ve güven" uygulamasında aranan 11 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:00
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        Edremit'te "huzur ve güven" uygulamasında aranan 11 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

        Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

        30 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ile 62 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 208 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1023 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında "kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 zanlı gözaltına alındı.

        Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 7 mermi ile çalıntı motosiklet geçirildi.

        Ayrıca, 20 umuma açık iş yeri ile 114 araç denetlendi. 18 araç sürücüsüne toplam 190 bin 364 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.

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