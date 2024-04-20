Edremit'te "huzur ve güven" uygulamasında aranan 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

30 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ile 62 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 208 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1023 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında "kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 zanlı gözaltına alındı.