Balıkesir'de Simav Çayı'na düşen kişinin cesedine ulaşıldı

Jandarma Asayiş Timleri, İzmir'den gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden oluşan 50 personel, dron ve iz takip köpeğiyle bölgede arama çalışması yaptı.

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