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        Balıkesir'de Simav Çayı'na düşen kişinin cesedine ulaşıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, akarsuya düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:53
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        Balıkesir'de Simav Çayı'na düşen kişinin cesedine ulaşıldı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, akarsuya düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan N.G. (54), Simav Çayı'nın kıyısında ayağının kayması sonucu suya düştü.

        Çevredekilerin ihbarda bulunmasının ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma Asayiş Timleri, İzmir'den gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden oluşan 50 personel, dron ve iz takip köpeğiyle bölgede arama çalışması yaptı.

        Düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre ileride suyun içinde bulunan N.G'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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