Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Dijitte (Dk. 57 Jozefzoon), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Soukou (Dk. 78 Badji), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 79 Mustafa Çeçenoğlu), Taha Batuhan Yayıkcı
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Bakhtiyar Hasanalizada, Ba, Novikovas (Dk. 73 Mamba), Hikmet Çiftçi (Dk. 88 Awuku), Aminu Umar (Dk. 88 Sadık Baş), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Dk. 64 Stankovski)
Goller: Dk. 39 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 62 Togui (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mulumba, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Dk. 36 Kurtuluş Yurt, Dk. 38 Bangoura, Dk. 66 Hikmet Çiftçi, Dk. 78 Togui, Dk. 88 Gökhan Akkan, 90+3 Bakhtiyar Hasanalizada, Dk. 90+4 Awuku (Tuzlaspor)
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