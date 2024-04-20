Balıkesir'de devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç, hasara yol açtı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren fırtına ve sağanak etkili oldu.

Akşam saatlerinde de etkisini sürdüren rüzgar, Çınarlı Mahallesi'nde bir ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırılırken araçta büyük hasar oluştu.