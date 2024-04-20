Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 23:45 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç, hasara yol açtı.

        İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren fırtına ve sağanak etkili oldu.

        Akşam saatlerinde de etkisini sürdüren rüzgar, Çınarlı Mahallesi'nde bir ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırılırken araçta büyük hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor - Tuzlaspor : 1-1
        Bandırmaspor - Tuzlaspor : 1-1
        Erdek'te sağanak etkili oldu
        Erdek'te sağanak etkili oldu
        Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Ayağı kayıp çaya düşerek boğuldu
        Ayağı kayıp çaya düşerek boğuldu
        Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
        Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi