Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:22 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, TCSG-905 Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-111 Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye ulaşarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 göçmeni Ege Denizi'nde sürüklenirken kurtardı.

        Yunan unsurlarınca lastik botlarının patlatılarak Türk kara sularına itildiğini savunan göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

        Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan 47 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresine gönderilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3. rehine takası başladı
        3. rehine takası başladı
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Aliağa Futbol: 1-1
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Aliağa Futbol: 1-1
        Balıkesirspor - Adana 1954 Futbol: 0-0 
        Balıkesirspor - Adana 1954 Futbol: 0-0 
        Zihinsel engelli doğum yaptı; cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
        Zihinsel engelli doğum yaptı; cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
        Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye 2. Balıkesir Buluş...
        Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye 2. Balıkesir Buluş...