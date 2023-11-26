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        Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:49
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        Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış etkili oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde sahil kıyılarındaki yürüyüş yolları zarar gördü, sahil bandındaki balıkçı tekneleri hasar aldı.

        Kuvvetli fırtına ve yoğun yağışın ardından Altınova Sahil mevkisindeki pek çok yazlık evin bahçesini de su bastı.

        Taşan deniz nedeniyle sahil bandındaki çocuk oyun park ekipmanları zarar gördü, bölgedeki pek çok yazlık işletmeye ait dükkanlarda da hasar oluştu.

        Pek çok yolun sular altında kaldığı Altınova Mahallesi'nde, kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle ekili araziler de zarar gördü.

        Bölgedeki hasarı inceleyen Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Vardı, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları nedeniyle sahil yolunun adeta yok olduğunu söyledi.

        Ayvalık Belediyesi bünyesindeki tüm ekiplerin olumsuz hava koşullarından daha fazla etkilenmemesi için gece boyu mesai yaptığını belirten Vardı, "Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Şu anda olumsuz hava koşullarından zarar gören bölgelerimizde hummalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyoruz ki yarına güzel bir günle uyanırız." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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