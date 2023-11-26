Balıkesirspor - Adana 1954 Futbol: 0-0 

TFF3'üncüLig 4'üncü Grup'ta lirderlik koltuğunda oturan Adana 1954 FK takımı Balıkesirspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı.

İki takım da maç boyunca yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi. Adana 1954 FK puanını 29'a çıkarıp liderliğini sürdürdü. Balıkesirspor da 11 puana çıkmasına rağmen alt sıralardan uzaklaşamadı.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,