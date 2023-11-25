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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:38
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Mulumba (Dk. 52 Harris), Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Doğan Can Davas, Jozefzoon (Dk.72 Bobadilla), Rahmetullah Berişbek (Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu), Sitoe, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erzhan, Diogo, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 71 Donsah), Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 71 Abdullah Aydın), Enver Cenk Şahin (Dk. 56 Mert Çapar), Mehmet Yiğit, Toure (Dk. 81 Muhammet Arslantaş), Semih Karadeniz, Barış Gök

        Goller: Dk. 8 Mboula (Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Yiğit, Dk. 78 Cumali Bişi (Şanlıurfaspor), Dk. 67 Djitte, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı (Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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