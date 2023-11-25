Stat:Bandırma17 Eylül

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Mulumba (Dk. 52 Harris), Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Doğan Can Davas, Jozefzoon (Dk.72 Bobadilla), Rahmetullah Berişbek (Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu), Sitoe, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erzhan, Diogo, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 71 Donsah), Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 71 Abdullah Aydın), Enver Cenk Şahin (Dk. 56 Mert Çapar), Mehmet Yiğit, Toure (Dk. 81 Muhammet Arslantaş), Semih Karadeniz, Barış Gök

Goller: Dk. 8 Mboula (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Yiğit, Dk. 78 Cumali Bişi (Şanlıurfaspor), Dk. 67 Djitte, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı (Bandırmaspor)

BALIKESİR

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