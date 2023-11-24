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        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında Mehmet Aydemir dönemi başladı

        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Mehmet Aydemir, devir teslim töreniyle görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:32
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        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında Mehmet Aydemir dönemi başladı
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        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Mehmet Aydemir, devir teslim töreniyle görevine başladı.

        Sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan önceki dönem il başkanı Ekrem Başaran, Aydemir'i tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi.

        Mehmet Aydemir de yerel seçimlerde mesai kavramı gözetmeksizin çalışacaklarının sözünü verdi.

        Birlik ve beraberlik mesajı veren Aydemir, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevine getirildim. Bundan sonraki süreçte teşkilatımızın tüm kademeleriyle, 2024 yerel seçimleri için bütün gayretimizi ortaya koyarak 20 ilçeyi ve büyükşehri kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yapacağımız çalışmalarımızda bütün hemşehrilerimizle ele ele vererek Kuvayımilliye şehrimizi inşa edeceğiz."

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