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        Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye 2. Balıkesir Buluşmaları" başladı

        Uluslararası Vuslat Platformu'nca düzenlenen "İkinci Yüzyıla Girerken Ufuktaki Yeni Türkiye" başlıklı konferanslar dizisi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 00:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:52
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        Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye 2. Balıkesir Buluşmaları" başladı
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        Uluslararası Vuslat Platformu'nca düzenlenen "İkinci Yüzyıla Girerken Ufuktaki Yeni Türkiye" başlıklı konferanslar dizisi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde başladı.

        Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ilçedeki otelde organize edilen programda ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Uluslararası Vuslat Platformu ve şehrin tanıtım videolarının izletilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Kuvayımillliye'nin önemli kentlerinden olduğunu söyledi.

        Akbaşoğlu, Osmanlının Bosna'yı da Kudüs'ü de adalet ve merhametle yönettiğini ifade etti.

        Osmanlı Devletinin tarihe "Pax Ottomana" yani "Osmanlı Barışı" olarak geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Türkiye, ikinci yüzyılına girerken hedefimiz hep beraber Paks Türkiye'yi yani Türkiye Barışı'nı gerçekleştirmektir. Bu, bütün insanlığın aradığı huzur ve sükunun, güvenliğin ve refahın, adalet ve barışın, şefkat ve merhametin adresi dün Osmanlıydı, bugün de Türkiye'dir. 100 yıl önce bizi yok etmek isteyenler, bugün Gazze'nin önünde Akdeniz'de demirlemiş vaziyetteler. Hep beraber inşallah Türkiye Yüzyılı'yla, insanlığın barışını hem bölgeye hem de küresel anlamda bütün insanlığa hediye etmenin başlangıcında olmak durumundayız. İnşallah bu vuslatın toplantısı, Türkiye Yüzyılı'nın, Paks Türkiye'nin ve Kudüs'te buluşmanın vuslatının toplantısı olsun diyorum."

        - "Tek vücut olup bir binanın tuğlaları gibi kenetlenen Müslümanlar olmalıyız"

        Uluslararası Vuslat Platformu ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de Müslümanların birlik içinde olması gerektiğini belirtti.

        Darbeler ve darbe girişimleriyle her 10 yılda bir Türk gençliğine zarar verildiğini ifade eden Cebeci, şunları kaydetti:

        "Bu ülkede artık barışı sağlayacak, ötekileştirmeyecek, farklı düşüncesine rağmen kucak asacak ve bağrına basacak bir düşünceye sahip olmalıyız. Tek vücut olup bir binanın tuğlaları gibi kenetlenen Müslümanlar olmalıyız. Şimdi gence soruyorsun, 'Araplar bizi arkadan vurdu.' diyor. Şerif Hüseyin'i İngilizler ayrı bir halifelik kurmak ve kontrol etmek için öyle bir çalışma yaptı. FETÖ için de aynı işi düşündüler, eğer 15 Temmuz'da galip gelselerdi FETÖ'yü halife ilan edip dünya Müslümanlarını onunla yöneteceklerdi ama Allah kursaklarında bıraktı."

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da programın önemine değinerek, "Buraya gelen katılımcılar, ülkemizin geleceğiyle dertlenen insanlardır. Uluslararası Vuslat Platformu tarafından bir araya getirilen katılımcılar, ülkemizin ikinci yüzyılının inşasında söz sahibi olacaklar." dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in sağlıklı yaşam için çok uygun bir yer olduğunu dile getirdi.

        Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, katılımcılara uyuşturucunun zararlarına değinerek bir defa bile kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

        Programa konuşmacıların dışında Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Şef Ömür Akkor, belediye başkanları ve kurum amirleri de katıldı.

        Siyaset, sağlık, bilim ve eğitim konferanslarının yer alacağı program, pazar günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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