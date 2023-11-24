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        Edremit'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:17
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        Edremit'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

        Şehit Hamdibey Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlü Yaşar Ciğer, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

        Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Ciğer, göreve yeni başlayan öğretmenlere "hoş geldiniz", meslekten emekli olanlara bundan sonraki hayatlarında sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

        Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından verildi.

        Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Odabaş, Ciğer ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından verildi.

        Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan program kapsamında öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi ve müzik dinletileri sunuldu.

        Öğretmenler Günü programı öğretmenler tarafından yapılan müzik dinletisiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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