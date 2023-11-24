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        Balıkesir'de huzur operasyonu; 45 kişi tutuklandı

        BALIKESİR'depolisin düzenlediği 'huzur ve asayiş' operasyonunda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 45'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:50
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        Balıkesir'de huzur operasyonu; 45 kişi tutuklandı
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        BALIKESİR'depolisin düzenlediği 'huzur ve asayiş' operasyonunda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 45'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu düzeninin devamının sağlanması ve suçun oluşmadan önlenmesi için il genelinde Asayiş, İstihbarat, Narkotik, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla 'huzur ve asayiş' operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda 105 adrese, toplam 315 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 6 tüfek, 3 fişek, 25 tüfek kartuşu, 1 havalı tabanca, 41 kenevir tohumu, 63,5 gram metamfetamin, 195 gram esrar, 4 gram bonzai, 5 sentetik hap, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat, 1 hassas terazi, 2 satır, şasesi kazılı 3 motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden 45'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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